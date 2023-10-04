Провокують аварію: окупанти на ЗАЕС вивели четвертий енергоблок із стану “холодного зупину”

В "Енергоатомі" пояснили, що всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані “холодний зупин”.

Російські окупанти на Запорізькій атомній станції вивели четвертий енергоблок зі стану “холодного зупину” у стан “гарячого”. Це заборонено нормами експлуатації, оскільки може спровокувати аварію.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК “Енергоатом”.

Так, російські військові тепер переводять у стан “холодного зупину” енергоблок №6. До цього моменту він був у “гарячому стані”.

В “Енергоатомі” пояснили, що відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року були внесені зміни, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані “холодний зупин”. Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан “гарячий зупин” – заборонено.

"Недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", - заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Нагадаємо, що окупанти так бояться втратити Токмак, що навколо міста заливають окопи бетоном.

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