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Пропонували долари та євро: прикордонники розказали, як чоловіки намагались втекти з України

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Пропонували долари та євро: прикордонники розказали, як чоловіки намагались втекти з України

Від початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів.

Чоловіки, намагаючись уникнути від призову, 76 разів пропонували українським прикордонникам хабарі, щоб виїхати з України. 

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. 

"Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон. "Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки", - повідомили прикордонники. 

Нагадаємо, сьогодні юридичні консультанти України та Росії працюють над формулюванням  "стамбульського комюніке", аби не допустити в подальшому нових ескалацій і забезпечити мирне післявоєнне майбутнє України.

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