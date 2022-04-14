Пропонували долари та євро: прикордонники розказали, як чоловіки намагались втекти з України

Пропонували долари та євро: прикордонники розказали, як чоловіки намагались втекти з України

Від початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів.

Чоловіки, намагаючись уникнути від призову, 76 разів пропонували українським прикордонникам хабарі, щоб виїхати з України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон. "Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки", - повідомили прикордонники.

З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів

▪️Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон

▪️«Вирішувати» питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки pic.twitter.com/fYKNRQwICO — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 14, 2022

Нагадаємо, сьогодні юридичні консультанти України та Росії працюють над формулюванням "стамбульського комюніке", аби не допустити в подальшому нових ескалацій і забезпечити мирне післявоєнне майбутнє України.

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