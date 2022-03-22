Пропонували псевдоперевезення: Кіберполіція викрила групу шахраїв (відео)

Злочинці отримували передоплату від клієнтів і зникали.

Кіберполіція викрила групу шахраїв, які пропонували громадянам послуги транспортних перевезень.

Двоє 21-річних жителів Кривого Рогу пропонували в Інтернеті перевезення громадянам, котрі намагалися врятуватися від війни. Вони розміщували оголошення про організацію поїздок за кордон у тематичних спільнотах у месенджерах.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Одразу після того, як злочинці отримували передоплату від клієнтів, припиняли виходити на зв'язок.

Наживались на біженцях: Кіберполіція викрила групу шахраїв на псевдоперевезеннях Зловмисники пропонували громадянам послуги транспортних перевезень. Утім, отримавши передплату від клієнтів, «бізнесмени» навіть не думали виконувати рейси, натомість не виходили на зв‘язок і зникали. Правопорушення викрили кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно із працівниками кримінальної поліції та слідчими Криворізького районного управління поліції. Двоє 21-річних жителів Кривого Рогу вирішили «заробити», пропонуючи в Інтернеті перевезення громадянам, котрі намагалися врятуватися від війни. Фігуранти розміщували оголошення про організацію поїздок за кордон у тематичних спільнотах у месенджерах. За фейкові послуги просили передплату в розмірі 500-1000 гривень. Утім, отримавши гроші, зловмисники блокували клієнтів та не виконували зобов’язань. Передплату отримували на банківські картки знайомої. У правопорушників вилучено мобільні телефони та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Опубліковано МВС України Вівторок, 22 березня 2022 р.

За "послуги" просили передплату в розмірі 500-1000 гривень. Переодплату отримували на банківські картки знайомої.

У правопорушників вилучено мобільні телефони та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кривому Розі 18-річні шахраї наживалися на жінках та дітях, які хотіли виїхати до Польщі: як діяла схема.

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