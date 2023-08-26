"Пропоную парі": Резніков відреагував на звинувачення у закупівлі літніх курток замість зимових

На тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подасть у відставку.

Про це Резніков повідомив "Бабелю".

Натомість, за його словами, якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна, Голова антикорупційного комітету Верховної Ради, має скласти мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

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Крім того, Резніков наголосив, що під час розбору ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, мовляв, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільств.

"Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами — редакції українських видань", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Напередодні журналісти заявили про можливу причетність нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая до закупівлі Міноборони України курток для військових за завищеною в декілька разів ціною. Йдеться про отримання відомством літних курток замість зимових.

Водночас очільник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін поінформував, що племінника Касая "офіційно вивели з кампанії вже після угоди з Міноборони по куртках".

Раніше журналісти з’ясували, як ціна військового екіпірування для Міноборони у 2022 році збільшилася утричі під час доправлення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Отакої! Закупівлю для армії заблокували!!! Перевірки ДБР!"

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