"Пропоную зафіксувати основи": Подоляк нагадав про напад РФ на Україну 2014 року та про повномасштабну війну

Подоляк наголосив, що Росія порушує міжнародне право ще від 2014 року.

2014 року Росія напала на Україну та порушила міжнародне право. Вже вісім років Російська Федерація тероризує Україну обстрілами.

Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він запропонував зафіксувати основи:

РФ вперше атакувала Україну 2014-го, захопивши Донбас і Крим;

Донбас і Крим – окуповані території України;

Росія атакує Україну сотнями крилатих ракет зі своєї території, тотально порушуючи міжнародне право.

"Розуміння цього посприяє правильним рішенням", - наголосив він.

Російська агресія проти України

Навесні 2014 року Росія вторглася на територію Донецької та Луганської областей після анексії півострова Крим. Згодом було оголошено про створення незаконних терористичних республік "ДНР" і "ЛНР".

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого 2022 року офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". У присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

А вже рано вранці 24 лютого Путін оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу – фактично розпочавши повномасштабну війну проти України.

Читайте також: