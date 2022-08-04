"Пропонують нам забути, що у нас є прапор та історія": Зеленський - про мирні переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський розповів, що переговори з Росією зараз схожі не на діалог, а на ультиматуми з боку РФ.
Росіяни пропонують українцям забути, що в нас є своя земля, свій прапор та історія.
Про це президент сказав під час онлайн-зустрічі з представниками африканських ЗМІ.
Зеленський наголосив, що війни закінчуються переговорами, але шлях до цих переговорів довгий та кривавий. Український лідер сказав, що останні три роки він намагався поговорити з Путіним, проте у Кремлі відмовлялися організовувати розмову з диктатором.
"Всюди вони говорять, що готові до діалогу. Але це брехня. Що це за діалог?... Вони нам зав'язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, що готові говорити. Це не діалог, це терорист, який відчуває у собі силу і безжалісний до людського життя. Вони не пропонують діалогу. Вони пропонують нам здатися, прийняти їхній "мир", забути, що у нас є земля, прапор, що це наша історія, просто стерти нас", - сказав президент України.
Нагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитися на мирні переговори з Україною. Пєсков заявив, що нібито РФ готова до врегулювання "української проблеми", якщо Україна виконає вимоги Кремля.
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