"Пропонують нам забути, що у нас є прапор та історія": Зеленський - про мирні переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський розповів, що переговори з Росією зараз схожі не на діалог, а на ультиматуми з боку РФ.

Росіяни пропонують українцям забути, що в нас є своя земля, свій прапор та історія.

Про це президент сказав під час онлайн-зустрічі з представниками африканських ЗМІ.

Зеленський наголосив, що війни закінчуються переговорами, але шлях до цих переговорів довгий та кривавий. Український лідер сказав, що останні три роки він намагався поговорити з Путіним, проте у Кремлі відмовлялися організовувати розмову з диктатором.

"Всюди вони говорять, що готові до діалогу. Але це брехня. Що це за діалог?... Вони нам зав'язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, що готові говорити. Це не діалог, це терорист, який відчуває у собі силу і безжалісний до людського життя. Вони не пропонують діалогу. Вони пропонують нам здатися, прийняти їхній "мир", забути, що у нас є земля, прапор, що це наша історія, просто стерти нас", - сказав президент України.

Нагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитися на мирні переговори з Україною. Пєсков заявив, що нібито РФ готова до врегулювання "української проблеми", якщо Україна виконає вимоги Кремля.

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