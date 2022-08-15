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Пропонують роботу у "гарячих" точках фронту: окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію

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Пропонують роботу у "гарячих" точках фронту: окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію

Фото ілюстративне

Окупаційна "влада" Маріуполя проводить приховану мобілізацію, щоб відправити на фронт свіже гарматне м'ясо. Місцева українська влада закликає маріупольців виїжджати із міста.

Зазначається, жителям окупованого Маріуполя надходять смс, де пропонують працювати у так званій "Державній воєнізованій горнорятувальній службі". Людям нібито пропонують влаштуватися водіями та машиністами. При цьому серед місць дислокації - Донецьк, Горловка та Макіївка.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя.

"Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку. Таким чином, росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", - зауважили у мерії.

Міська рада закликає маріупольців не вестися на ці чи інші пропозиції від російських окупантів та просить виїжджати з міста, щоб не ризикувати життям.

Нагадаємо, окупаційна "влада" встановила у тимчасово захопленому Маріуполі захмарні ціни на продукти харчування. Так, на одному з так званих продовольчих ярмарків за кілограм ковбаси потрібно віддати понад 850 грн.

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Перегляди
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