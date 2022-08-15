Пропонують роботу у "гарячих" точках фронту: окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію

Зазначається, жителям окупованого Маріуполя надходять смс, де пропонують працювати у так званій "Державній воєнізованій горнорятувальній службі". Людям нібито пропонують влаштуватися водіями та машиністами. При цьому серед місць дислокації - Донецьк, Горловка та Макіївка.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя.

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"Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку. Таким чином, росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", - зауважили у мерії.

Міська рада закликає маріупольців не вестися на ці чи інші пропозиції від російських окупантів та просить виїжджати з міста, щоб не ризикувати життям.

Нагадаємо, окупаційна "влада" встановила у тимчасово захопленому Маріуполі захмарні ціни на продукти харчування. Так, на одному з так званих продовольчих ярмарків за кілограм ковбаси потрібно віддати понад 850 грн.

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 11:00 за 15 серпня 2022 року

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