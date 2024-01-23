Пропонують співпрацю з російськими спецслужбами за винагороду: СБУ викрила ворожу ІПСО

Служба безпеки попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, зокрема представників органів державної влади та приватних компаній.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Дезінформація поширюється за допомогою великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Розсилка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.

У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється зазначена розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

"Нагадуємо, що за передавання інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада", - йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше в ГУР Міноборони України повідомили, що тепер росіяни намагаються шукати лідерів суспільної думки, ветеранів, проукраїнських активістів та україномовних спікерів. Їхніми руками окупанти прагнуть розповсюджувати свою пропаганду в Україні та світі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.