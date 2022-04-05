"Пропорційно така сама втрата, як і в Бучі": у деяких селах Запорізької області загинули по 20 людей - голова ОВА

"Пропорційно така сама втрата, як і в Бучі": у деяких селах Запорізької області загинули по 20 людей - голова ОВА

Старух не назвав конкретних сіл і не оприлюднив жодних подробиць.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив сьогодні, що в деяких селах, які зараз окуповані Росією, загинули до 20 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

"У вас було село 120 чоловік – 15, 17, 20 людей загинуло. Якщо порівняти це пропорційно з Бучею, то це така сама втрата, може, навіть більше", сказав Старух, виступаючи на Національному телебаченні.

Голова Запорізької ОВА мав на увазі вбивства мирних жителів у місті Буча, багато хто називав ці звірства свідченням військових злочинів.

Водночас Старух не назвав конкретних сіл і не оприлюднив жодних подробиць.

Нагадаємо, президент України на засідання Радбезу ООН заявив, що на сьогодні на території України Росія скоює найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни.

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