Проповз 150 метрів, аби знищити ворожий танк: як офіцер Нацгвардії урятував побратимів

Поки побратими били по ворожому танку, сам офіцер підійшов просто упритул до цілі та знищив її з протитанкового гранатомету NLAW.

Офіцер Нацгвардії Віктор Хоменко проповз 150 метрів та знищив ворожий танк в районі Серебрянського лісництва.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардія України.

Зазначається, що 27 липня о 4:00 ворожий танк виїхав на вогневу позицію і розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів 5 Слобожанської бригади НГУ. Старший лейтенант Віктор Хоменко, віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, сам взяв протитанковий гранатомет NLAW та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі.

"Оскільки умови обстановки в лісі не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, діставшись до переднього краю, офіцер виліз з окопу, проповз на відстань 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його", — розповів полковник Микола Уршалович.

За його словами, цей героїчний вчинок справжнього офіцера і командира забезпечив утримання позиції та врятував життя підлеглих: "І це не поодинокий випадок".

"Насправді наші солдати і офіцери щодня чесно і мужньо, ризикуючи власним життям виконують свою бойову роботу, утримують займані рубежі та звільняють українську землю від ворога", - наголосили в Нацгвардії.

Нагадаємо, полковник Нацгвардії Микола Уршалович також розповів, що нацгвардійці досягли успіхів під час наступу на Мелітопольському напрямку. Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

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