"Пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії виглядають цинічними" - речник МЗС

Керівництво Угорщини свідомо підтримує путінську війну в Україні.

Під час парламентських виборів політична кампанія правлячої партії в Угорщині була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у переданому ТСН.ua коментарі.

За його словами, політичне керівництво Угорщини після виборів в Будапешті перейшло до наступного етапу – допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей.

"Небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії та заохочувати її до нових звірств проти українців", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях також свідчать про підтримку кривавої політики Путіна, аби врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій.

"У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію щодо нашої держави. Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаґанку", - сказав він.

Олег Ніколенко нагадав, що українців та угорців об‘єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв‘язки. Україна є Батьківщиною для близько 150 тис. українських угорців. Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, є шкідливою для обох наших народів.

"На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської воєнної машини. Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно", - вважає він.

Нагадаємо, Київ відреагував на заяву Орбана про перемовини в Будапешті.

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