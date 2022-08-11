Прорахунки РФ у війні, чи можна було завадити наступу з Криму та чи буде "Мінськ-3": головне з інтерв'ю Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про прорахунки Росії у широкомасштабному наступі на Україну, про наступ з Криму та швидку окупацію півдня України, пояснив, де залучений мільйон мобілізованих військових та за яких умов Київ сяде за стіл переговорів з Москвою.

ТСН.ua зібрав основні тези з інтерв'ю очільника українського оборонного відомства "Українській правді".

Прорахунки РФ у війні проти України

Так, за його словами, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, не бувши до нього підготовленою. Війська почали наступ, не сформувавши ударних угрупувань.

Наступ з Криму та швидка окупація частини південних областей України

Зокрема він заявив, що підрив мостів на адмінмежі з окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування російських військ по території Херсонської області та її окупації. Очільник Міноборони наголосив, що рішення про замінування чи розмінування – це питання виключно військових.

Про переговори: чи можливий "Мінськ-3"

Резніков повідомив, за якої умови можуть відбутися перемовини України з Росією

Міністр оборони України каже, що "Мінська-3" не буде. Втім, шанс для переговорів з державою-терористкою Росією можливий. Але відбутися це може тільки з партнерами України за столом.

Про мобілізацію

Резніков пояснив, де залучений мільйон мобілізованих військових

За його словами, мільйон військових, які нині мобілізовані й захищають Україну, не стоять безпосередньо на фронті. Міністр зазначив, що сьогодні лінія фронту складає 2500 кілометрів. Він наголосив що від часів Другої світової війни такого фронту "не було ніде в історії людства взагалі".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 169-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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