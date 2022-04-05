Прорахунок пропаганди: росіяни приписали катування своїх військових українцеві, який помер ще 5 років тому

Сусіди показали могилу чоловіка, який загинув і його поховали друзі багато років тому.

Для розповсюдження фейків у окупантів працює інформаційна армія. На одному із аматорських відео мало, що видно, - лише чути, як кричить чоловік. За версією росіян, то український військовий розправляється з полоненим "асвабадітелем".

Про це йдеться в ТСН.

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Пропагандисти Кремля стверджують, що так катують московитських солдат українські бійці. На відео навіть упізнають закатованого – нібито звуть його Пьотр. Ані прізвища, ані звання і приналежності до військової частини чомусь не називають. А от про українця росіянам відомо усе. Це начебто Руслан Миронюк, родом з Вінниці, служить у теробороні. Руслан Миронюк - дійсно реальна людина. ТСН відшукала його знайомих, будинок, двір, де він жив. Був сиротою, і на початку двохстисячних служив у армії. От тільки нині нести службу ніяк не міг- помер ще п’ять років тому від нещасного випадку. «Миронюк Руслан, який народився 24 травня 1985 року і дата смерті значиться в книзі 24 квітня 2017 року», - каже керівниця відділу ДРАЦСу Вінниці Оксана Масна.

Фото чоловіка російські масмедіа вирізали з іншої світлини. Вона і на пам’ятнику, де він похований. «Русланчик наш тут похований, друзі зібрались, поставили пам’ятник, бо в нього нікого не було крім друзів», - кажуть сусіди померлого.

В СБУ кажуть: щодня десятками такі фейки штампує путінська інформаційна армія. «Щоб змістити акценти від своїх злочинів, знущань, вони продукують відео, де українські військово службовці начебто знущаються над їхніми військовими», - кажуть в СБУ.

Не лише зняти відповідальність з рашистких солдат, які стріляли, ґвалтували та калічили беззбройних українців. У російських новин є ще одна мета – залякати своїх. «Щоб російські солдати бачили, що начебто українці їх катують і боялись здаватись в полон», - додають в службі безпеки.

Інформаційна армія Росії розповсюджує фейки щодо жорстокості українських військових

Після того, як трагічні наслідки російської окупації у Бучі, Ірпені та Гостомелі стали відомі усьому світові, російське Міноборони поспіхом заявило: до тих катувань їхні солдати нібито відношення не мають. В Україні тим часом вже збирають покази тисяч українців, які стали жертвами саме озброєних росіян, і можуть засвідчити це на міжнародному суді.

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