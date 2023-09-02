Прорив другої лінії оборони росіян: генерал Тарнавський оцінив перспективи контрнаступу на півдні

Більшість часу і ресурсів окупанти витратили на укріплення першої лінії оборони.

У Кремлі не сподівалися, що ЗСУ зможуть прорвати першу лінію оборони на південному напрямку. На будівництво цих укріплень окупанти витратили 60% свого часу і ресурсів, дві інші лінії оборони захищені значно слабше.

Про це говорив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю Observer.

За його словами, російські війська "стояли і чекали на українську армію", обстрілюючи техніку снарядами і дронами. Тепер, коли перший бар'єр подолано, окупанти змушені вдаватися до маневрів. Тим часом ЗСУ повернули після розмінування на поле бою свої танки та іншу бронетехніку.

"Зараз ми перебуваємо між першою і другою лініями оборони, завершуємо знищення підрозділів противника, що забезпечують прикриття відходу російських військ за другу лінію оборони", – розповів генерал.

За його словами, між першою і другою лінією захисту дуже велика різниця – друга лінія укріплена не так добре, тому ЗСУ можуть активніше використовувати бронетехніку.

"На мою думку, росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Готувалися [до контрнаступу ЗСУ] понад рік”, - зауважив генерал Тарнавський.

Він зауважив, що противник для захисту своїх позицій тепер підтягує резерви не тільки з окупованої території України, але й з Росії.

“Рано чи пізно у росіян закінчаться всі кращі солдати. Це дасть нам стимул атакувати більше і швидше. У нас все попереду... Тепер нам належить сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця.", – додав Тарнавський.

Нагадаємо, українські військові продовжують рух на південному напрямку і звільняють території країни від російських окупантів. Протягом доби 1 вересня на півдні було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

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