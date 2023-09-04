Прорив другої лінії росіян: генерал-лейтенант ЗСУ у відставці оцінив, наскільки це можливо

За словами Романенка, загалом уся система оборони окупантів складається на різних ділянках від 1 лінії до 4.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що ЗСУ зможуть прорвати другу лінію оборони росіян, оскільки вона слабша за першу, яку вони уже пройшли.

Таку думку Романенко висловив у етері телеканалу Еспресо.

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За його словами, загалом уся система оборони окупантів складається на різних ділянках від 1 лінії до 4 і на глибину від 10 до 40 км.

"Все йде в динаміці, дуже важливо, що перша лінія оборони є досить потужною системою оборони, яку побудували за 9 місяців росіяни вже пройшли ЗСУ, але є ще друга і третя", - сказав він, додавши, що на другій лінії є ворожі резерви, інженерне загородження та бетоновані вузли оборони.

"Крім того, збільшиться потужність з точки зору засобів ураження, тому є відповідний оптимізм щодо того, що просування будуть відбуватися в напрямку Азовського узбережжя та Токмака", - наголосив Романенко.

Нагадаємо, у Міністертсві оборони України повідомили, скільки території вже звільнили під час контрнаступу.

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