Прорив кордону в Курській області: командир "кадировців" вигадав фантастичну "відмазку"

Прорив кордону в Курській області РФ відбувся без опору з боку “кадировців”, оскільки чисельні військові підрозділи із бронетехнікою непомітно пройшли повз опорні пункти чеченського спецпідрозділу “Ахмат”.

Таку фантастичну версію озвучив командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов.

“Противник, виходить, розніс два МАППи, пройшов. Спочатку пройшов уже без МАПП через ділянки, де велика відстань від наших опорних пунктів була. Потім технікою підскочив, під'їхав. Танками роздовбав усі ці МАППи і пройшов, виходить, ці ділянки”, — дещо сумбурно розповів він.

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Водночас Алаудінов додав, що підрозділи “кадировців” досі мужньо “охороняють” кордон.

"Усі наші підрозділи, які перебували на кордоні, досі перебувають на своїх позиціях", — запевнив він у своєму відеозверненні, яке було записане увечері 7 серпня.

Алаудінов розповів, що також перебуває у Курській області разом із одним із загонів “Ахмату”. Водночас, за його словами, “нічого критичного і трагічного” в регіоні не сталося, хоча ситуація на місці виявилася “ширшою”, ніж він думав.

Раніше телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв , що бійці підрозділу "Ахмат", які перебували в Коренівському районі Курської області, "розосередилися (розбіглися)" після перших ударів, а поранення дістали щонайменше 15 "кадировців".

Російський "воєнкор" Юрій Котенок заявив , що у Курській області чинять опір наступу прикордонники та тероборона, але не бійці "Ахмату", які перебували в районі боїв.

Нагадаємо, операція в Курській області РФ, під час якої було здійснено прорив кордону і заглиблення військових підрозділів на територію держави-агресорки, може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо “ескалації”.

У Мережі жартують про ситуацію на Курщині

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