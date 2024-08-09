"Прорив" кордону в Курській області: як РФ "втрачала" населені пункти в перший день операції

6 серпня, під час першого дня "прориву" кордону РФ в Курській області Сили оборони України могли взяти під контроль села Свердліково, Дар'їно та Олешню

Про це йдеться у публікації аналітиків проєкту DeepState.

Зазначається, що на контрольно-пропускному пункті "Суджа" було оточено близько двох взводів ворога. Село Свердліково українські військові зайняли в результаті бою, а Олешню - без боїв, або ж з мінімальними зусиллями. Також українські військові оточили село Горналь. Військові РФ, що там перебували, перелякалися і заховалися у місцевому монастирі. Крім того, передові групи ЗСУ вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа

"Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", - йдеться у повідомленні DeepState.

Окрім того, аналітики зауважують, що оновлення інформації про бойові дії на теренах Курської області подаються з затримками. Саме тому деяка інформація може у кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій.

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