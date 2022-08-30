Прорив лінії оборони ворога на Херсонщині: експерт пояснив, як будуть діяти військові далі

Попри те, що окупанти понад три місяці розбудовували свою оборону на Херсонщині, українці довели, що знають про всі шпарини, зазначив експерт.

Одну із трьох ліній оборони, які вороги будували дуже довго, бо ж розуміли, що наступ українців неминучий, все ж далося прорвати. Це свідчить, що українці добре проінформовані про сили ворога, їхні позиції, тож і мають конкретний план, як ці лінії оборони знищувати, зазначає голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі "Єдиного марафону" у слоті ТСН.

Він додає, що українці знищують оборонну техніку окупантів, а наше прикриття з повітря отримує перевагу в українському небі. Тож те перекидання військ окупанта на цьому напрямку, яке спостерігалось останнім часом, було вже вимушеним, твердить експерт.

Кузан додає, що окрім ліній оборони, які розташовані до самого узбережжя Дніпра, також вирішальною є і жива сила. А типовий російський солдат не розуміє, що захищає на півдні України, тож і мотивації все менше. «Бойовий дух розсипається», - переконує експерт.

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Водночас він зазначає, що зараз говорити про терміни звільнення території не варто. Бо ж українське командування, реалізує давно затверджений план, який базується на тому, щоб максимально не втратити військових. «Ми відрізаємо окупанта від їх логістичних маршрутів. План перемелювання окупанта втілюється», - переконує Кузан.

Командування ворога втекло на інший берег Дніпра і експерт радить російським солдатам брати приклад із нього.

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