Прорив на полі бою може відбутися вже цього року: що пишуть західні ЗМІ про контрнаступ ЗСУ

Від початку літа ЗСУ здійснюють контрнаступ. Військові вже досягли успіхів - відбили у ворога кілька населених пунктів та вибили із займаних позицій. Прогрес на полі бою дійсно відбувається не так швидко, але прорив на полі бою може відбутись вже цього року.

Про це пише видання Forbes.

Те, що українські сили оборони роблять на полі бою насправді є неймовірним, бо наразі закладається підґрунтя для прориву.

Українська армія отримує допомогу від багатьох країн, що значно ускладнює логістику. У країнах Варшавського договору перехід на натівське озброєння займає десятиліття, в Україні це відбулося "за одну ніч під постійним обстрілом й з недостатніми обʼємами допомоги".

"Наразі жодна інша армія у світі не використовує таку різноманітність радянського, трофейного російського та західного озброєння. Викликом є навіть постачання боєприпасів. А окрім боєприпасів треба підтримувати всю цю техніку в бойовому стані. Україна вирішує логістичні питання набагато краще, ніж міг би собі уявити будь-який аналітик", - зазначає видання.

Близько 40 тисяч військових пройшли базову підготовку на Заході. Навчання надається невелике, бо зазвичай триває близько 5 тижнів. ЗСУ мають за стислі терміни опанувати не тільки базу, але й виконати одне з найскладніших завдань по прориву оборони у складі зведених підрозділів.

Раніше західні ЗМІ писали, що війна може тривати роками, принаймні поки в Росії не почнеться масштабна політична і економічна криза. Для цього необхідно збереження підтримки України з боку Заходу і посилення дії санкцій.

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