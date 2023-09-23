Прорив оборони росіян у Вербовому: експерт пояснив, які можливості відкриваються перед ЗСУ

Прорив став наслідком пошуку слабкої ділянки в обороні ворога.
Збройні сили України прорвали лінію оборони росіян поблизу населеного пункту Вербове у Запорізькій області. Далі перед військовими відкривається Очеретувате.
Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.
За словами Мусієнко, після звільнення Роботиного українські сили продовжили наступати на двох напрямках. Йдеться про район Новопрокопівки та Вербового.
Прорив став наслідком пошуку слабкої ділянки в обороні ворога.
"Росія намагалася врятувати ситуацію, перекидаючи на цей напрямок десантників, але вони були відбиті українськими силами. Росіянам не вдалося провести контратаки, а наші сили прорвали першу лінію оборони - дуже міцну та дуже укріплену", - зазначив він.
Зазначимо, українські війська прорвали оборону ворога біля Вербового.
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