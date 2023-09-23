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Прорив оборони росіян у Вербовому: експерт пояснив, які можливості відкриваються перед ЗСУ

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Прорив оборони росіян у Вербовому: експерт пояснив, які можливості відкриваються перед ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Прорив став наслідком пошуку слабкої ділянки в обороні ворога.

Збройні сили України прорвали лінію оборони росіян поблизу населеного пункту Вербове у Запорізькій області. Далі перед військовими відкривається Очеретувате.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

За словами Мусієнко, після звільнення Роботиного українські сили продовжили наступати на двох напрямках. Йдеться про район Новопрокопівки та Вербового.

Прорив став наслідком пошуку слабкої ділянки в обороні ворога.

"Росія намагалася врятувати ситуацію, перекидаючи на цей напрямок десантників, але вони були відбиті українськими силами. Росіянам не вдалося провести контратаки, а наші сили прорвали першу лінію оборони - дуже міцну та дуже укріплену", - зазначив він.

Зазначимо, українські війська прорвали оборону ворога біля Вербового.

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Дата публікації
Перегляди
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