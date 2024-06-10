Прорив під Авдіївкою: чому росіяни просунулися вперед в Очеретиному – розслідування DeepState

Селище Очеретине було втрачено з мінімальними боями, а оборона в ньому не була підготовлена, як і не було кому його обороняти, вважають аналітики DeepState.

Окупанти прорвалися вперед в районі селища Очеретиного під Авдіївкою в квітні цього року.

Аналітики DeepState провели розслідування та оприлюднили висновки щодо цієї події та розповіли чи причетне до цього керівництво 115-ї бригада.

Як йдеться у повідомленні DeepState, на скріншоті показано розташування оборонної смуги 115-ї бригади.

Розташування смуги оборони 115-ї бригади / Фото: Deepstatemap

У розслідуванні йдеться, що спочатку бригада заміняла 23-ю ОМБр та 71-ю ОЄБр. Ротація відбулася 27-28 березня, а вже 29-го ці бригади покинули ділянку. Протягом січня-березня позиції активно укріплювалися і були передані в доволі непоганому стані, що підтверджують і бійці різних батальйонів 115-ї бригади. Дві доби тривали спільні чергування, тому вини попередників немає зовсім.

Справа була 47-а ОМБр, а зліва – БТГр з 23-ї ОМБр, яка складалася з різних підрозділів, у тому числі приданих, що найменше брали участь в останні місяці. Через це вони й не поїхали з основними силами 23-ї бригади. У ЗМІ було поширено неправдиву інформацію, нібито 47-ма передавала смугу 115-й, і при передачі ворог прорвав оборону. Це не відповідає дійсності; здається, якийсь офіцер через свої зв'язки намагався перекласти вину на "Магуру".

Бійці 115-ї бригади стверджують, що 47-а бригада за допомогою Бредлі, а 23-я – за допомогою артилерії та мінометів постійно підтримували їх під час ворожих штурмів. Проте, як саме це відбувалося – невідомо, оскільки взаємодії в інших випадках не було, навіть всередині бригади. Наприклад, 1-й батальйон стабільно обстрілював 2-й батальйон, думаючи, що там ворог.

Тепер перейдемо до хронології.

Перші проблеми почалися у 1-го та 3-го батальйонів приблизно 8 квітня. Зліва, на стику з 23-ю, на фермі в Новокалиновому знаходилися сили ТрО, якими командував колишній нардеп ВРУ. Цей підрозділ втік, поставивши під загрозу фланг 3-го батальйону. Бійці 115-ї бригади намагалися відновити позиції за підтримки танка, який здійснив лише один постріл. Рекогностування та планування штурмових дій на місцевості не проводилося. Результат – 7 рота, що здійснювала ці дії, зазнала значних втрат і втратила боєздатність.

11 квітня ворог вже перебував у Новокалиновому.

12 квітня зранку противник атакував силами одного взводу піхоти, двох танків та чотирьох ББМ позиції між залізничними коліями – Брама та Відсіч. Ворог прорвав стик між 1 і 2 батальйонами. Основна частина особового складу була вбита або потрапила в полон. Ввечері вже ворожі бронемашини з десантом їздили на садове товариство (далі – СТ) і пробивали фланг 2 батальйону, який стояв вище Степового і не покидав позицій.

Роти вогневої підтримки, що перебували в СТ, просто втекли або відмовилися воювати, оскільки складалися з тилових підрозділів та обмежено придатних бійців. На орієнтирі Видра цілий день перебувало 15 ворогів, і ні арта, ні камікадзе не могли їх нейтралізувати. Сили та засоби підтримки 3 батальйону також втекли, хоча бійці самого батальйону продовжували утримувати частину Новокалинового до 20 квітня, коли їх замінила 100 ОМБр.

У той же час (12-13 квітня) один з командирів взводу 2-го батальйону з п'ятьма бійцями вирушили окопуватися, намагаючись самостійно зупинити прорив. Їхня доля досі невідома. Розвідрота висунулася до садового товариства, щоб хоч якось виправити ситуацію, але була повністю розбита.

14 квітня авангард противника був на повороті на Новобахмутівку, таким чином ворог зайняв практично весь тил смуги 2-го батальйону. У одній з розмов про ситуацію лівіше батальйону прозвучала фраза: "Чорт його зна, де дівся перший бат".

17-18 квітня ворог вже був на підстанції в Очеретиному та зайняв частину приватного сектору.

22 квітня росіяни вже знаходилися у багатоповерхівках біля заводу та обстрілювали машини, які намагалися заїхати через переїзд.

Оборона Очеретиного фактично не відбувалася. Окопи довкола селища були лише пародією і не придатні для оборони. 115-та бригада не планувала його обороняти. В селище заходили розвідники з ОТУ та штурмовики невідомого підрозділу, але загалом селище було пусте. Відсутність значних руйнувань станом на 22 квітня це підтверджує. Основну масу артилерійських ударів здійснили Сили оборони для стримування просування противника.

Цікаві цифри втрат одного з батальйонів: загиблих – Х, а зниклих безвісти – 24Х. Основна частина зниклих безвісти насправді загинула.

Висновок: Бійці 115-ї ОМБр на передовій прийняли бій і намагалися врятувати ситуацію, проте значна частина потрапила в полон або загинула. Резерви бригади не були готові, взаємодії не було, підготовка до боїв також була на низькому рівні.

Як наслідок – провал фронту та невиправдані втрати. Вина попередніх підрозділів відсутня, а вина сусідніх мінімальна. 100-та ОМБр, яка прийшла на заміну, також зазнала значних втрат через відсутність цілісної смуги, яку мали зайняти лінійні підрозділи під час ротації.

Селище Очеретине було втрачено з мінімальними боями, а оборона в ньому не була підготовлена, як і не було кому його обороняти.

"Бійці першої лінії в більшості стояли до останнього. Звісно, бригада не могла достойно протистояти більш сильному та чисельному ворогу. Але, як мінімум, мала бути взаємодія, налагоджена логістика, сили вогневої підтримка та відсутня брехня в доповідях. Бійці навіть жалілися на нестачу їжі, подібне за останній рік можна було почути лише в тих, хто був на лівому березі в Кринках, де логістика дійсно була складною" , – підсумували аналітики.

Раніше The Daily Telegraph повідомляв, що окупанти просунулись в Очеретиному через помилку в ротації ЗСУ.

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