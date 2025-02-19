Прорив росіян до Дніпропетровської області: експерт оцінив спроможності окупантів

На фронті загальмувався наступ армії Російської Федерації, зокрема на Покровському напрямку. Зі свого боку, українські Збройні сили перейшли до контратак.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Radio NV".

З його слів, у найближчій перспективі говорити про оточення Покровська й тим паче взяття цього міста для росіян немає сенсу.

"Зараз немає сил у них. У найближчій перспективі вони можуть спробувати просунутися до кордонів Донецької області з Дніпропетровською та записати це собі в політичний плюс і не більше. Оскільки для того, щоб там наступати, доведеться перекидати війська", — наголосив Попович.

Тим часом російські загарбники наразі мають успіхи в районі Курахового. Втім, на думку Поповича, найближчим часом росіяни можуть змістити акцент на інший напрямок.

"Він для росіян буде більше на Краматорському напрямку, під Куп'янськом чи на Курщині. Але під Покровськом вони загальмувалися", — наголосив Попович.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький заявив, що росіяни сконцентрувалися на півдні Покровська. ЗСУ продовжують тримати оборону на цьому напрямку.

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