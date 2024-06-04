Прорив росіян на Харківщині: у ДБР розповіли, як вони шукають винних

Державне бюро розслідувань (ДБР) шукає винних у прориві російських військ на Харківщині. Зараз справа перебуває на початковому етапі.

Про це повідомив перший заступник директора ДБР Олександр Удовиченко в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це події 10 травня, часу мало пройшло. Для того, щоб об'єктивно відповісти, чи були якісь порушення, треба слідчим і експертам дослідити масу документів. Всі ці документи таємні. Що це за собою тягне? Ускладнену процедуру їхнього вилучення, отримання, доступу до документів слідчих та експертів. Цих документів дуже багато, вони специфічні, знаходяться в різних місцях, а деякі банально неможливо вилучити, тому що зараз вони використовуються, - без них можуть бути паралізовані якісь процеси на лінії фронту. Тому нам трошки потрібен час, щоб відповісти на всі питання. Зараз ця справа ще досить сира", - сказав він.

Окрім вилучення та вивчення таємних документів, під час розслідування справи вивчаються покази свідків. На сьогодні допитано вже 104 особи. Це військове керівництво, бійці, які безпосередньо перебували на полі бою, багато інших людей.

"Деяких допитували по три-чотири рази. Бо виходить так, що ти допитав Петрова, а потім Іванова. Іванов щось розповів про Петрова, про що сам Петров не сказав, і ти знову допитуєш і уточнюєш", - наголосив Удовиченко.

Посадовець публічно запевнив, що ця справа буде розслідувана об'єктивно. За його словами, дуже багато ресурсу, СБУ, прокурорів задіяно в розслідуванні.

"Актуальність і важливість справи очевидна. Щотижня керівництво того чи іншого правоохоронного органу виїжджає на місце, щоб тримати на контролі хід розслідування. Я, як організатор слідчого процесу дуже вдячний головнокомандуючому – він сприяє розслідуванню, зацікавлений в тому, щоб ми розібралися. Але, повторюся, мова йде про таємні документи", - підкреслив він.

Нагадаємо, експерт вказав на важливий нюанс, чому спроба прориву росіян біля Вовчанська закінчилася розгромом.

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.