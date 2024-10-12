Прорив росіян у Курській області: Жданов розповів на що вистачить сил ворога

Все на що здатні росіяни – це рівняти із землею власні населені пункти ударами авіації.

Російські війська у Курській області вклинились вглиб українського угруповання на 7 км і на цьому зупинились, адже для подальшого просування в них більше немає ні сил, ні засобів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

Водночас за словами експерта, авіація РФ продовжує "зносити села і міста" на своїй власній території.

"Ситуація в Курській області починає прояснюватися. Противник вклинився, є підтвердження. До 7 кілометрів вони просунулися вглиб нашого угруповання, і на цьому вони зупинилися. Сил і засобів більше немає. другого ешелону для нарощування зусиль немає, резерву для розвитку успіху немає", – наголосив Жданов.

Він додав, що ЗСУ "методично" вибивають росіян з втрачених позицій ударами "з двох боків". При цьому росіяни зазнають колосальних втрат.

"Скільки вони там ще протримаються, сказати важко. Мабуть, зараз знову постане питання перед російським керівництвом про те, звідки ж знімати резерви для перекидання в Курську область", – зазначив експерт.

Олег Жданов також зауважив, що на Харківщині вже помітна тенденція до зниження активності бойових дій.

Нагадаємо, за словами військового оглядача Дениса Поповича, росіяни хотіли розділити угруповання ЗСУ в Курській області, але їм це не вдалося. Водночас офіційної інформації від українського командування про ситуацію на Курщині немає.

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