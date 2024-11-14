Прорив російського десанту до Куп'янська: чи вдалося закріпитися окупантам

Російський десант прорвався до Куп'янськ Харківської області. Українським оборонцям вдалося знищити окупантів. Ворог не закріпився.

Про це повідомив керівник Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, повідомляє "РБК.Україна".

З його слів, російському десанту, який 13 листопада, прорвався на лівобережну частину Куп'янська, закріпитися не вдалося.

На питання, чи вдалося ліквідувати росіян, Беседін сказав: "Знищили". Зі слів керівника МВА, станом на ранок 14 листопада ситуація у місті контрольована.

Як повідомлялося, 13 листопада російські окупанти здійснили спробу прорвати українську лінію оборони на Куп’янському напрямку. Російські окупанти пішли на штурм, вдягнувши форму ЗСУ. Такі дії окупантів порушують закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

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