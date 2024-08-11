Прорив у Курській області: чому росіяни не можуть зупинити просування ЗСУ – Коваленко

Прорив ЗСУ в Курській області має важкі наслідки для росіян, і вони не можуть зупинити просування на Курщині.

Про це "24 Каналу" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що деякі помилки росіян призвели до прориву на Курщині і назвав, які саме.

"Це феноменально": три чинники, що призвеи до фіаско росіян на Курщині

"Якщо брати до уваги, що у Курській області просування відбувалось на ворожій території, це феноменально", – сказав Коваленко.

Тож, фіаско оборони росіян було зумовлено трьома чинниками.

1. Комплектація військ

За оборону Курщини відповідає група військ "Північ", до якої входять три підгрупи: "Курськ", "Брянськ" та "Бєлгород". Найбільш боєздатна – "Бєлгород", яка саме зараз веде бойові дії на півночі Харківщини.

"Відповідно група військ "Брянськ" та "Курськ" укомплектована так, щоб навіть не прикривати кордон, а лише імітувати його прикриття. Загальна кількість групи військ "Курськ" становила приблизно 10 тисяч особового складу. Однак він не мав штатної комплектації за технікою", – пояснив він.

2. Планування прориву

Під час підготовки прориву в Курській області, напрямки просування ЗСУ настільки професійно спланували, що зупинити ці сили було неможливо. Рух підрозділів відбувався не тільки вздовж логістичних артерій, трас, але також і вздовж річок, які виконували функції фортифікацій, зауважив експерт.

"Наприклад, рух в напрямку російського міста Суджа йшов вздовж траси Р-200 і був прикритий з лівого флангу річкою Олешня. Після того, як населені пункти, які перебували з лівого боку Р-200, перейшли під контроль відповідних підрозділів, вони вже були прикриті природною перепоною", – зазначив Коваленко.

3. Проблеми зі зв'язком

Провал оборони росіян на Курщині стався, зокрема, і через повну відсутність системи професійного зв'язку. Коли система управління була порушена, деякі підрозділи не виконували свої функції професійно. Зокрема підрозділ "Ахмат", щойно почала працювати артилерія, одразу пішов зі своїх позицій, залишивши там самих строковиків.

Серед полонених росіян, за його словами, також велика кількість строковиків, які пішли служити в російську армію, але не мали наміру підписувати контракт і вмирати за ефемерні ідеї Путіна ані на території України, ані на території Росії.

"Усі ці фактори призвели до такого результату, а також те, що російське військово-політичне командування у перші 48 – 72 годин з початку прориву фактично перебувало в "анабіозі". Тільки зараз почались певні дії, щоб призупинити просування підрозділів у Курській області", – сказав Коваленко.

Нагадаємо, ворог почав перекидати на Курщину додаткових військових, які мали посилити окупаційні позиції на Покровському напрямку в Україні.

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