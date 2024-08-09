Прорив у Курській області РФ: які стратегічні об'єкти там є

Якщо буде захоплена Курська АЕС, то Україні буде чим торгуватися за Запорізьку АЕС, вважає експерт.

Росіяни офіційно витратили близько 15 мільярдів рублів на оборону Курської області упродовж останніх двох років. Але це не змогло зупинити події в цьому регіоні.

Про це розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у коментарі "24 каналу".

Експерт зазначив, що неназвані люди подолали ці оборонні споруди і вже нібито контролюють газовимірювальну станцію "Суджа", деякі вокзали тощо.

Лінія залізниці в цьому регіоні частково забезпечує і Бєлгород. Тут є запасна логістика для ворожого угруповання "Сєвєр", яке перебуває у Харківській області та частково в Луганській.

"Газорозподільна станція для росіян є стратегічним об'єктом. Якщо бомбити газопровід, то воно може по всьому газопроводу далі почати вибухати", – сказав Жирнов.

Є ще один стратегічний об'єкт

Як наголосив Жирнов, ще один стратегічний об'єкт, який розташований в цьому регіоні – Курська АЕС. Вона розташована приблизно за 80-90 кілометрів від кордону з Україною. Відстань залежить від доріг, якими добиратися.

"Якщо вона буде захоплена, то буде чим торгуватися за Запорізьку АЕС. Тоді буде можливість обміну. Як сказав радник голови ОП Михайло Подоляк, події в Курській області можуть посилити переговорні позиції України", – підкреслив Жирнов.

Нагадаємо, мер російського Курчатова, де розташована Курська АЕС, заявив, що бойові дії тривають за декілька десятків кілометрів від міста.

У Мережі жартують про захоплення Курської АЕС

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