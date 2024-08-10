"Прорив" в Курській області: аналітики озвучили три ключові наслідки для війни

Наступ вглиб Росії згодом може мати негативний наслідок для українських сил.

Просування ЗСУ в Курській області може мати далекосяжні наслідки для ситуації на фронті загалом.

Про це пише AP.

Українська сторона досі не коментує бойові дії на території РФ. Однак радник Офісу президента Михайло Подоляк все ж заявив у четвер, що така операція покращить позиції Києва в будь-яких майбутніх переговорах з Москвою.

"Коли можна буде вести переговорний процес так, щоб ми могли їх підштовхнути або отримати від них щось? Тільки тоді, коли війна йде не за їхнім сценарієм", – сказав він.

Крім того, вторгнення в Курську область може переслідувати і більш короткочасну мету – відволікти російські сили з Донецької області, де російські війська продовжили наступ у кількох секторах і досягли повільних, але постійних успіхів, покладаючись на свою перевагу у вогневій потужності.

Тоді як третій ймовірний наслідок є негативним для України.

"Попри очевидні початкові успіхи, наступ на саму Росію може виснажити задіяні тут одні із найбоєздатніших підрозділів ЗСУ. Тоді оборонці на Донбасі можуть залишитися без життєво важливих підкріплень", - йдеться у публікації.

Як зазначають військові аналітики, досі неясно, які оперативні цілі переслідує керівництво України та скільки військ вони залучили до рейду на Курщину.

Майкл Кофман, військовий аналітик з Фонду Карнегі Майкл Кофман сказав, що все "значною мірою залежить від того, який резерв Україна має в наявності для участі в операції, і від того, наскільки швидко Російська Федерація організує протест.

Зазначимо, за прогнозом експертів, повернення втрачених територій під контроль Кремля може тривати рік.

Читайте також: