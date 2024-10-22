Прорив ворога біля Часового Яру: скільки кілометрів залишилось до Костянтинівки

Депутат розповів, що бойові дії під Костянтинівкою нагадують радянські фільми про війну.

Після того, як російські війська прорвались біля Часового Яру, до Костянтинівки залишилося 7-8 км. У Костянтинівці та Дружківці цілодобово триває канонада.

Про це депутат Дружківської міської ради Микола Довбня розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами депутата, ніч проти 22 жовтня і день минають під звуки канонади.

"Після того, як ворог прорвався біля Часового Яру, до Костянтинівки залишилося 7-8 кілометрів. Ця відстань вже призводить до того, що ми безперервно чуємо канонаду. Адже росіяни мають перевагу в кількості снарядів і пострілів", – розповів Довбня.

Він зауважив, що бойові дії під Костянтинівкою нагадують радянські фільми про війну, адже чутно постійний гул і вибухи.

"Дорога до Часового Яру відкрита тільки для військових і місцевих. Тамтешні великі кар'єри, на мою думку, зможуть трохи затримати ворога між Костянтинівкою і Часовим Яром", – додав депутат.

До слова, напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що армія РФ здійснила значний крок до захоплення Часового Яру. Тепер ЗСУ потрібно завадити ворогу зайняти позицію в буферній зоні, щоб запобігти наступу.

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