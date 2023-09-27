Прорив ЗСУ біля Вербового: експерти пояснили, чи вплине це на контрнаступ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський днями розповів, що ЗСУ прорвали оборону ворога біля Вербового Запорізької області. Населений пункт, має тактичний характер – тепер українські захисники можуть зайнятися знищенням ворожих ресурсів, а також логістики їхнього постачання як підкріплення.

Про це "РБК-Україна" розповів військовий експерт та ексначальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, успіх українських захисників та просування в районі Вербового має тактичний характер, і навряд чи докорінно змінить ситуацію.

"Тобто наша армія систематично знищує їхню артилерію, бронетехніку та особовий склад. Що буде далі? Я впевнений, що поки ми не пошматуємо підрозділи, які змінили тих, хто тримав оборону на "лінії Суровікіна", навряд чи з'явиться можливість активно рухатися вперед. Думаю, найближчим часом ми зосередимося на знищенні їхнього бойового потенціалу", - розповів експерт.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що поки зарано говорити про близьку кульмінацію контрнаступу на півдні.

Він зазначає, що крім Вербового та Новопрокопівки є успіхи у напрямку сіл Новофедорівка та Копані, і кожен із них наближає прорив другої лінії оборони РФ.

"Основна мета – вийти на Токмак по трасі Т0408, звичайно, по дорозі звільнивши Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку. Контроль над логістичною артерією 0408 дозволить вийти на північні ворота в Токмак. Далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас краще, щоб росіяни відступили, тому що оточення вимагатиме великих сил і займе більше часу", - каже експерт.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заінтригував "гарними новинами" із південного фронту.

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