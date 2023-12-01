Прорив ЗСУ на лівий берег Херсонщини: Муженко оцінив перспективи наступу

Формування плацдармів Сил оборони України на лівому березі Дніпра в Херсонській області має успіх.

Про це заявив генерал Віктор Муженко в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"По-перше, те, що стосується херсонського напрямку, пониззя Дніпра – то дійсно я вважаю, що має успіх. Тому що операція з форсування такої широкої перешкоди, якою є річка Дніпро, особливо в пониззі, в гирлі, де купа цих островів, рукавів і таке інше. Вона має велике значення. Ми захопили плацдарм на протилежному березі. Питання в своєчасності цієї операції і її перспективах. Тобто чи є у нас перспектива розширити цей плацдарм до таких розмірів, щоб ми могли організувати логістику, забезпечення та переміщення важкої техніки і озброєння. А потім - логістику, тобто забезпечення матеріальними засобами тих військ, які будуть розташовані на цьому плацдармі", - сказав він.

Муженко також пояснив, що зараз поки що ми працюємо під так званою "парасолькою" артилерії, яка працює з правого берега.

На його думку, форсування Дніпра варто було починати раніше.

"Я думаю, що це повинно було плануватися з перспективою успіху на напрямку головного удару, а потім - можливість сходження цих двох угруповань в якомусь конкретному місці. Де це могло бути? В Мелітополі? Можливо. Можливо, в Токмаку. Можливо, в районі Каланчака або в районі Генічеська. Різні варіанти є. Але це повинно було бути в такому загальному задумі", - додав він.

Що відомо про плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська в Херсонській області відкидають російські сили на 3−8 км від східного берега Дніпра.

The Wall Street Journal із посиланням на українських бійців повідомила, що окупанти застосовують важкі міни, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари аби зупинити українські сили на лівобережжя Дніпра.

Напередодні стало відомо, що окупанти створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області. Також, як вважають експерти, окупанти замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона). У цьому населеному пункті позиції утримують Сили оборони України.

Тим часом російські окупанти у Херсонській області готуються до чергового "жесту доброї волі". Вони вже почали обкрадати будинки місцевих мешканців перед втечею. Про це заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков.

"В деяких громадах люди повідомляють про те, що окупанти почали більш активно мародерити. При ротації є випадки навіть, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають, і просто завантажують усе підряд. Тобто вони активно показують місцевим, що тут вони ненадовго і дуже скоро будуть тікати", — сказав він.

Напередодні аналітики повідомили, що ЗСУ продовжили наземні атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області та просунулися біля Кринок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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