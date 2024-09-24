Прорив ЗСУ в Курській області став ударом по репутації Росії - ексдиректор ЦРУ

Операція ЗСУ в Курській області стала ударом по авторитету російської влади, продемонструвавши слабкість та небоєздатність російських сил. Ця ситуація показала світові вразливість оборони Росії, на яку офіційна влада намагається не звертати уваги.

Про це розповів в інтерв'ю "24 Каналу" колишній директор Центрального розвідуправління США, американський генерал Девід Петреус.

Він зазначив, що ЗСУ перекинули до Курської області чотири бригади, забезпечивши їх дронами, системами ППО та логістикою, що застало росіян зненацька. Операція виявилася несподіваною навіть в умовах сучасного стеження. Водночас відповідь Росії була непослідовною і забрала багато часу.

Петреус вважає, що відповідь Росії була непослідовною і зайняла занадто багато часу. За його словами, російські війська зараз намагаються звузити зону контролю ЗСУ, щоб витіснити українські сили, зосереджуючи ресурси, які могли б бути використані на передовій, зокрема поблизу Покровська. Генерал додав, що операція ЗСУ в Курській області виправдовує докладені зусилля.

Нагадаємо, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що росіянам знадобиться від пів року до року, щоб вибити ЗСУ з Курської області. Ворожі війська намагаються контратакувати, але їм заважають їхні власні фортифікаційні споруди.

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