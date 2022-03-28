Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Проросійська партія "ОПЗЖ" припинила свою політичну діяльність в Україні

Дата публікації
Перегляди
4122
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Проросійська партія "ОПЗЖ" припинила свою політичну діяльність в Україні

Сам Вадими Рабінович зараз за кордоном, за його словами, він переніс операцію і не може поки повернутися до України.

Проросійська партія "Опозиційна платформа - За життя" припинила свою роботу на території України. 

Про це йдеться в заяві співголови партії Вадима Рабіновича, опублікованій на сайті "ОПЗЖ" у понеділок, 28 березня.

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дію партії призупинено!", - заявив Рабинович.

За його словами, він ще 3 лютого виїхав до Ізраїлю, переніс операцію, тому зараз не може перебувати в Україні.

"Хочу звітувати про свою особисту ситуацію: я відлетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями.  Весь хід мого візиту та зустрічі – все відбивалося у соцмережах.  Після хвороби та минулої операції не повністю працездатний", - йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, що діяльність "ОПЗЖ" та інших проросійський партії в Україні заборонена від початку широкомасштабного вторгнення Росії. 

Читайте також:

Наступна публікація