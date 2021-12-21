Проросійські бойовики продовжують зривати "тишу" на Донбасі: поранений український військовий

Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи, і здійснюють обстріли українських позицій. В результаті обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Інформують, боєць перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

"Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили в штабі ООС.

Додають,українські що військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, у ранковому зведенні ООС 21 грудня повідомляли, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Також через ворожі дії окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Як повідомлялося, тривожні новини надійшли з Великої Британії — там пишуть, що РФ нападе на Україну вже цього тижня. Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня, у 42-ту річницю введення радянських військ до Афганістану.

Читайте також: