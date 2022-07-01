Проросійському блогеру з Донецька повідомили про підозру в держзраді (фото)

Проросійському блогеру з Донецька повідомили про підозру в держзраді (фото)

Проросійському блогеру з Донецька повідомили про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресорці.

Чоловік, перебуваючи на окупованій території, створив та розповсюджував на своїй сторінці в YouTube і Telegram пропагандистські та антиукраїнські матеріали на підтримку дій Росії.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Він переконував мешканців окупованих територій у тому, що РФ не є їхнім ворогом, а навпаки звільняє їх від "поневолення". Формував у них негативне ставлення до ЗСУ та патріотично налаштованих українців, виправдовуючи та вихваляючи при цьому дії Росії.

Висвітлюючи процес примусової евакуації мешканців Маріуполя та інших окупованих населених пунктів на територію РФ та самопроголошеної "ДНР", чоловік описував його у виключно позитивному світлі, переконуючи аудиторію у тому, що жителі цих територій радіють такій допомозі.

Таким чином підозрюваний надавав РФ та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, а також вчинив дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Нагадаємо, проти України ще до війни працювало понад 7 тисяч співробітників спецслужб Російської Федерації, і цей напрям постійно посилювався, аби дестабілізувати ситуацію.

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