Прорив чи найдорожче розчарування Apple: що користувачі кажуть про iPhone Duo

Iphone Duo / © Apple

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Apple представила свій перший складаний смартфон iPhone Duo, однак новинка вже викликала хвилю критики через високу ціну, дизайн і відсутність очевидних технологічних проривів.

Про це пише Daily Mail, посилаючись на презентацію Apple та реакції користувачів у соцмережах.

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У США iPhone Duo коштуватиме від $1 999 до $3 199. Новий смартфон отримав зовнішній дисплей діагоналлю близько 13,7 см та внутрішній екран діагоналлю близько 19,3 см. У розкладеному вигляді пристрій має широку, схожу на книжку форму, подібну до Samsung Galaxy Z Fold8.

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Обидва дисплеї мають однакове співвідношення сторін 1:1,4. Смартфон можна використовувати напіврозкладеним для перегляду відео або тримати у частково складеному вигляді.

За продуктивність відповідає новий чип A20 Pro. Він дозволяє одночасно запускати різні застосунки на двох частинах екрана.

Водночас у соцмережах дизайн iPhone Duo зустріли неоднозначно. Частина користувачів назвала смартфон «незграбним», «потворним» і «безглуздим».

«Можливо, це найбезглуздіший телефон в історії», — написав один із коментаторів.

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Інший користувач назвав iPhone Duo «нішевим продуктом за нішевою ціною» та поставив під сумнів його практичну користь.

Критика стосувалася і того, що Apple вийшла на ринок складаних смартфонів значно пізніше за конкурентів, зокрема Samsung і Google. Через це частина користувачів заявила, що компанія не запропонувала достатньо інновацій.

Окремо у соцмережах висміяли назву iPhone Duo, яку деякі користувачі назвали невдалою.

Що отримав iPhone Duo

Смартфон представили на заході Apple Surprise and Shine у Купертіно. Він доступний у кольорах «нічне небо» та «зоряний білий», а корпус виготовлений із титану.

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Apple заявляє, що новий шарнір має бути міцнішим і зменшувати видимість згину на внутрішньому екрані.

При цьому iPhone Duo використовує Touch ID замість Face ID.

Новинка також підтримує Apple Pencil, що вперше дозволяє використовувати стилус Apple з iPhone.

На задній панелі встановлена 48-мегапіксельна камера, аналогічна камері iPhone 18 Pro.

Під час презентації генеральний директор Apple Джон Тернус назвав iPhone Duo «найзначнішою зміною iPhone з часів оригінальної моделі».

Разом з iPhone Duo компанія також представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, нові Apple Watch та AirPods.

Нагадаємо, компанія Apple вийшла на завершальний етап розробки нових AirPods із вбудованими в обидва навушники камерами, які слугуватимуть «очима» для оновленого голосового помічника Siri.

Пристрій уже перебуває на стадії фінального тестування і не призначений для знімання фото чи відео, а використовуватиметься для збору візуальних даних та аналізу навколишнього простору. Завдяки цьому навушники зможуть розпізнавати об’єкти, давати нагадування, допомагати з навігацією та відповідати на запитання, виступаючи аналогами функцій візуального штучного інтелекту.

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