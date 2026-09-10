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Прорив чи найдорожче розчарування Apple: що користувачі кажуть про iPhone Duo
Новинка отримала титановий корпус, чип A20 Pro, підтримку Apple Pencil та Touch ID замість Face ID.
Apple представила свій перший складаний смартфон iPhone Duo, однак новинка вже викликала хвилю критики через високу ціну, дизайн і відсутність очевидних технологічних проривів.
Про це пише Daily Mail, посилаючись на презентацію Apple та реакції користувачів у соцмережах.
У США iPhone Duo коштуватиме від $1 999 до $3 199. Новий смартфон отримав зовнішній дисплей діагоналлю близько 13,7 см та внутрішній екран діагоналлю близько 19,3 см. У розкладеному вигляді пристрій має широку, схожу на книжку форму, подібну до Samsung Galaxy Z Fold8.
Обидва дисплеї мають однакове співвідношення сторін 1:1,4. Смартфон можна використовувати напіврозкладеним для перегляду відео або тримати у частково складеному вигляді.
За продуктивність відповідає новий чип A20 Pro. Він дозволяє одночасно запускати різні застосунки на двох частинах екрана.
Водночас у соцмережах дизайн iPhone Duo зустріли неоднозначно. Частина користувачів назвала смартфон «незграбним», «потворним» і «безглуздим».
«Можливо, це найбезглуздіший телефон в історії», — написав один із коментаторів.
Інший користувач назвав iPhone Duo «нішевим продуктом за нішевою ціною» та поставив під сумнів його практичну користь.
Критика стосувалася і того, що Apple вийшла на ринок складаних смартфонів значно пізніше за конкурентів, зокрема Samsung і Google. Через це частина користувачів заявила, що компанія не запропонувала достатньо інновацій.
Окремо у соцмережах висміяли назву iPhone Duo, яку деякі користувачі назвали невдалою.
Що отримав iPhone Duo
Смартфон представили на заході Apple Surprise and Shine у Купертіно. Він доступний у кольорах «нічне небо» та «зоряний білий», а корпус виготовлений із титану.
Apple заявляє, що новий шарнір має бути міцнішим і зменшувати видимість згину на внутрішньому екрані.
При цьому iPhone Duo використовує Touch ID замість Face ID.
Новинка також підтримує Apple Pencil, що вперше дозволяє використовувати стилус Apple з iPhone.
На задній панелі встановлена 48-мегапіксельна камера, аналогічна камері iPhone 18 Pro.
Під час презентації генеральний директор Apple Джон Тернус назвав iPhone Duo «найзначнішою зміною iPhone з часів оригінальної моделі».
Разом з iPhone Duo компанія також представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, нові Apple Watch та AirPods.
Нагадаємо, компанія Apple вийшла на завершальний етап розробки нових AirPods із вбудованими в обидва навушники камерами, які слугуватимуть «очима» для оновленого голосового помічника Siri.
Пристрій уже перебуває на стадії фінального тестування і не призначений для знімання фото чи відео, а використовуватиметься для збору візуальних даних та аналізу навколишнього простору. Завдяки цьому навушники зможуть розпізнавати об’єкти, давати нагадування, допомагати з навігацією та відповідати на запитання, виступаючи аналогами функцій візуального штучного інтелекту.