Прорив кордону на Сумщині: стало відомо, скільки росіян зайшли на територію України

Війська РФ. / © Associated Press

Військові агресорки Росії, які прорвалися через кордон до села Грабовське на Сумщині, не можуть просунутись вглиб області. Чисельність ворога там наразі становить близько 100 осіб.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Укрінформ».

«Ворог на даний момент задіяв сукупно близько 100 своїх військовослужбовців, які вже кілька днів намагаються заходити, накопичуватися, але знову ж таки ворог несе втрати в особовому складі. Станом на зараз, суттєвого скупчення противника на цьому напрямку немає», — наголосив представник Держприкордонслужби.

З його слів, вийти за межі цього населеного пункту загарбники не можуть. Вони намагалися атакувати позиції підрозділів Збройних сил і ДПСУ, але розширити зону боїв по території України противник не може.

Демченко розповів, що росіяни атакують населений пункт артилерією та безпілотниками.

Окрім того, удари завдаються навіть по території Росії, аби не дати можливості ворогу накопичитися на цьому напрямку та не дозволити здійснювати спроби штурмів по позиціях українських піхотинців.

Нагадаємо, близько тижня тому армія РФ зайшла на територію Сумщини - до села Грабовське, та намагалася просунутися у бік Рясного. Під тиском противника Сили оборони були змушені відійти з кількох позицій.

Окрім того, загарбники примусово вивезли на територію РФ понад пів сотні мешканців села Грабовське. Більшість із них — люди похилого віку, які раніше написали відмови від евакуації.