Прорив кордону в Сумській області: що відбувається в регіоні

Сумська область. / © ТСН

Наразі у Грабовському Сумської області, де стався прорив кордону, армія РФ не робить спроб вийти за межі цього населеного пункту, а також просунутися вглиб території.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, у грудні у прикордонні Сумської області фіксувалися спроби росіян розширити зону боїв. Однак протягом останніх днів окупанти не проводили штурмових дій. Водночас, за словами Демченка, військо країни-агресорки зазнає великих втрат.

"У межах Краснопільської громади, зокрема по напрямку населеного пункту Грабовське, також противник якихось активних дій щодо спроб вийти за межі цього населеного пункту і просунутися вглиб території нашої країни не здійснював останні кілька днів", - повідомив Демченко.

Нагадаємо, в ніч проти 20 грудня армія РФ зайшла на територію Сумщини до села Грабовське, та намагалася просунутися у бік Рясного. Під тиском противника Сили оборони були змушені відійти з кількох позицій.

Окрім того, загарбники примусово вивезли на територію РФ понад півсотню мешканців села Грабовське. Більшість із них — люди похилого віку, які раніше написали офіційні відмови від евакуації.