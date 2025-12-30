Прорив можливий будь-де: Чмут пояснив, чому фронт стає все вразливішим

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Україна опинилася у складній ситуації на фронті, коли Сили оборони змушені постійно реагувати на дії ворога, не маючи достатніх резервів для відповіді. Російські окупанти свідомо збільшують кількість «гарячих точок», намагаючись виснажити українську армію та знайти прогалину в обороні.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів відомий військовий аналітик, очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Тактика «розтяжки»: чого домагається ворог

За словами експерта, командування Росії чітко розуміє свої переваги та проблеми України. Окупанти реалізують стратегію «розтягування» фронту, змушуючи українських захисників розпорошувати сили.

«Глобально росіяни розуміють, що, збільшуючи кількість гарячих місць на фронті, вони ставлять нас на розтяжку, коли ми не маємо стратегічних резервів і заходимо в ситуацію, де вимушені постійно реагувати на їхні спроби наступальних дій», — пояснює Чмут.

Головна небезпека такої тактики полягає в тому, що рано чи пізно ворог може досягти своєї мети — намацати слабку ланку в українській обороні.

«Рано чи пізно вони десь знайдуть слабку ділянку фронту, яку зможуть прорвати і вийти на оперативний простір», — застерігає аналітик.

Проблема з людьми: мобілізація і втрати

Ситуація ускладнюється тим, що українська армія стикається з гострим дефіцитом особового складу. Поки ворог нарощує тиск, Україна не встигає поповнювати свої лави.

«Кількість резервів у нас не збільшується. Мобілізація падає», — констатував Тарас Чмут.

Він також наголосив, що поняття втрат включає не лише загиблих героїв. Це комплексний показник, який суттєво впливає на боєздатність підрозділів.

«Далі питання втрат — це не тільки загиблі, це і санітарні втрати, і просто люди, які звільняються зі служби з різних законних причин», — зазначив експерт.

Наразі українським захисникам вдається стримувати навалу ворога, але це відбувається ціною надлюдських зусиль та великих жертв. З кожним роком війни кількість ділянок, де росіяни йдуть у наступ, лише зростає.

«Чи будуть сили і засоби їх зупинити, вирівняти і відкинути назад — це питання велике і відкрите. Як результат, ми рухаємося не в позитивний для себе бік на полі бою», — підсумував Тарас Чмут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники, які прорвалися до села Грабовське Сумської області, протиснули українську лінію оборони в одній точці.