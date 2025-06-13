Прорив на Дніпропетровщину: що стоїть за заявами Росії про новий наступ

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

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На тлі активних ударів українських дронів по військовій та інфраструктурній цілі Росії, на фронті — нове загострення. Москва оголосила про прорив до Дніпропетровської області, що, на думку експертів, може змінити розстановку сил у війні. Втім, Київ заперечує вторгнення, називаючи це черговою хвилею дезінформації з боку Кремля.

Про це пише Onet wiadomosci.

За повідомленням Міністерства оборони РФ, російські війська нібито перетнули кордон Донецької області та рухаються в напрямку Дніпропетровська, використовуючи сили 90-ї танкової дивізії. Утім, український проєкт DeepState зазначає: відстань до кордону становить не більше двох кілометрів, і мова поки що не йде про повномасштабне вторгнення.

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Аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі підтверджує, що геолокаційні дані справді свідчать про вхід невеликих підрозділів РФ до Дніпропетровщини, але подальше просування залежатиме від здатності росіян розширити флангові лінії навколо Покровська. У разі успіху Москва отримає не лише тактичну перевагу, а й важіль на переговорах.

«Це було б оперативним успіхом, якби Росія змогла вдарити з південного заходу та водночас атакувати зі сходу», — вважає Кастехельмі.

Однак військові аналітики, зокрема Якуб Яновський з Праги, сумніваються в серйозності таких заяв. Він наголошує, що навіть просування на 1–2 кілометри не матиме стратегічного значення, оскільки Росія переважно веде бій силами невеликих груп піхоти, без масованого застосування важкої техніки.

Наразі головна ціль РФ залишається незмінною — захоплення Донеччини. Але аналітики попереджають: якщо Росія знайде слабке місце на новому напрямку, вона обов’язково цим скористається.

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Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, попри непідтверджену інформацію, яка шириться в Telegram-каналах щодо нібито прориву російських військ у Дніпропетровську область, бойові дії наразі відбуваються виключно в межах Донецької області.

Водночас видання The New York Times, посилаючись на українських бойових офіцерів, повідомило, що російські окупанти змогли закріпитися на невеликій ділянці території Дніпропетровщини. За словами джерел, йдеться про обмежений плацдарм, а просування ворога становить лише декілька ліній лісосмуг.