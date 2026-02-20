Прорив на фронті: ЗСУ зменшили "сіру зону" на півдні та відкинули росіян

ЗСУ покращили свої позиції / © Associated Press

Сили оборони України здійснюють контратакувальні дії у Запорізькій області, зменшуючи «сіру зону». Окупаційні війська РФ втрачають зайняті раніше території.

Про це сказав в етері телеканалу FREEДОМ речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Очевидно, що Гуляйпільський напрямок сьогодні теж залишається, як і весь Запорізький фронт, у пріоритеті в росіян. Контратакувальні дії Сил оборони України на Запорізькому фронті призвели до того, що сіра зона, якої було дуже багато саме на цій ділянці фронту, сьогодні на деяких тактичних позиціях перейшла під контроль Сил оборони України. Відповідно, росіяни не можуть тут проводити свої наступальні дії», — розповів речник.

Крім того, звернув він увагу, контратакувальні дії українських воїнів порушили плани армії РФ сформувати плацдарм для проведення Запорізько-Оріхівської операції.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що росіяни продовжують дотримуватися тактики тиску на найслабші ділянки української оборони і готують варіанти для подальшого просування.

На його переконання, фаза активних наступальних дій окупантів, яка фактично триває від середини жовтня 2023 року, найближчим часом не завершиться. Війна й надалі триватиме з високою інтенсивністю.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, у січні 2026 року РФ окупувала 245 кв. км території України. Це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.