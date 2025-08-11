Прорив РФ до Добропілля: що кажуть у ЗСУ та військові блогери

Прорив РФ на Донеччині / © Deepstatemap

У Збройних силах прокоментували інформацію про стрімкий прорив російських військ у напрямку Добропілля і катастрофічну ситуацію на Донеччині.

Про це йдеться у заяві ОСУВ «Дніпро» (оперативно-стратегічне угруповання військ) «Дніпро».

У ОСУВ «Дніпро» визнали, що росіяни, використовуючи перевагу в чисельності, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

Проте запевнили, що поява окупантів на цих територіях не означає їхній перехід під контроль ворога.

«Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є „взяттям під контроль території“. Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації», — йдеться в повідомленні.

ОСУВ «Дніпро» визнає, що ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні — найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення.

«Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, були знищені в найкоротші терміни. Що і відбувається», — підсумували у ЗСУ.

Що кажуть відомі військові та мілітарні блогери

Чимало відомих військових не поділяють таких спокійних заяв і б’ють на сполох.

Військовий 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму каналі «Говорять снайпер», підвтердив, що ситуація на Дружківському напрямку дійсно погана.

«Такі прориви — це явно наслідки нетверезої оцінки своїх сил і засобів, а також можливостей ворога. Ворог не зʼявляється з повітря і не робить подібні прориви в один момент — була його робота, були удари в стик позицій, були обставини, що вказували на такі наслідки в близькому майбутньому, але на них вчасно не відреагували. Це вже провина не лише якоїсь бригади — це системна проблема, яку ворог дуже вміло використав на свою користь», — написав він.

Інший мілітарі-паблік «Офіцер» також пише, що ситуація на Донеччині дійсно критична. За словами блогера-військового, окрім ворожої піхоти, яка закріпилась на вже зазначених на мапі рубежах, є ще ДРГ росіян, які намагаються пролазити далі та створювати проблем.

Військовий аналітик Богдан Мирошников пише, що окупанти поступово входять на пік можливостей, а також перекидають частину угрупування з Сумщини на інші напрямки (переважно саме покровсько-добропільський).

Він зауважує, що прорив до Добропілля не виник сам по собі, перед цим були втрачені критично важливі села. Проте українці на це не звернули уваги, бо вже «звикли» до таких новин з фронту.

За його даними, цю ділянку Сили оборони дійсно суттєво посилили, але через перехідний період між передачею обовʼязків від ОТУ на корпуси та нарізання ділянок корпусам, виник новий хаос в управлінні.

«Тому те посилення зіграє свою роль пізніше. А поки — маємо суттєві прориви», — підсумував аналітик.

Тим часом, у місцевих пабліках радять жителям Добропілля негайно виїжджати у безпечніші регіони країни.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що Добропілля може впасти швидше, ніж Покровськ.