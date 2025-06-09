Чи перейшов ворог кордон на Дніпропетровщині: в Нацгвардії відповіли

Ділянка поблизу адмінкордону між Донецькою та Дніпропетровською областями Фото: DeepStateMap

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Російська армія не перетнула адмінкордон між Донеччиною та Дніпропетровщиною в зоні відповідальності бригади «Спартан».

Про це 9 червня в ефірі «Суспільне. Студія» розповів офіцер третьої бригади Нацгвардії України «Спартан» Ігор Шафігулін.

Що відбувається на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини

За словами офіцера бригади «Спартан» Ігоря Шафігуліна, у зоні відповідальності підрозділів бригади російська армія кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями не перетнула.

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«Можу відповісти із впевненістю, що в зоні відповідальності підрозділу ворог ще не перетнув, і ми все робимо, щоб він не наближався до кордонів із Дніпропетровською областю», — повідомив він.

Водночас ворог посилює кількість обстрілів та штурмів на цьому напрямку. За словами офіцера, впродовж останніх кількох тижнів активність атак збільшилася.

«Ворог намагається максимально щільно працювати по наших позиціях. Збільшилась кількість піхотних штурмів, які намагаються вибити нас із позицій. Вони впродовж дня, вночі, намагаються накопичитись, і коли їх 4-5 дійшло до якоїсь точки, вони вже штурмувати», — розповів військовий.

Відповідь на заяви Міноборони РФ про «прорив»

Напередодні у Генштабі та ОСУВ «Хортиця» спростували заяви Міноборони РФ про те, що підрозділи однієї з дивізій РФ досягло кордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Як сказав спікер оперативно-тактичного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, що бої продовжують в межах Донецької області.

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Трегубов наголосив, що російських військових немає ні на території Дніпропетровської області, ні на кордоні між областями.

«Вони проводили кілька ІПСО. Знімали кілька відео, де начебто вони встановлюють прапор десь на кордоні, це десь тиждень тому було. Вчора вже повідомляло міноборони РФ», — розповів Віктор Трегубов.

Пізніше, вранці 9 червня, про просування противника на Покровському напрямку в районі сіл Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка та Успенівка повідомили аналітики проєкту Deep State. За даними у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку за добу було 47 боїв, зокрема в районі Горіхового.

Нагадаємо, росіяни потужно обстрілюють Костянтинівку. Як заявляють українські військові експерти, ворог прагне захопити Костянтинівку на Донеччині, адже ця територія необхідна як плацдарм для розгортання всіх наступальних операцій на Дніпропетровському напрямку.

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