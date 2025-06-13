Прорив росіян на Дніпропетровщину: яке це буде мати значення для фронту – експерт

Війна в Україні / © ТСН

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Російська армія намагається прорватися на Дніпропетровщину виключно для задоволення політичних забаганок Кремля. Жодного впливу на ситуацію на фронті такий прорив не матиме, оскільки на цій ділянці немає жодних важливих інфраструктурних об’єктів.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, Росія використовує цей прорив для демонстрації своїх «успіхів».

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«Це суто політичне, символічне питання. Там в нас немає якихось великих міст, районних центрів, індустріальних парків тощо. Навіть географія однакова — що на Донеччині, що, скажімо, у межах адміністративного кордону. Але до цього все одно все більше і більше прив’язується увага, власне, для того, щоб Росія мала можливість проводити додаткову психологічну операцію. Мовляв, у нас все пропало, ми все програємо. Ще в одну область, символічно противник зайшов», — зауважив Тимочко.

Окрім того, військовий експерт зазначив, що цей свій «успіх» у війні проти України Кремль може використовувати під час переговорів, наприклад, із президентом США Дональдом Трампом.

«Ми розуміємо, що, за великим рахунком, дуже часто політики, які спілкуються з Путіним, не розуміють і не знають, що таке адміністративна межа Дніпровської області, де вона розташована і взагалі, що реально там відбувається», — наголосив Тимочко.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW)за 12 червня йдеться, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися через західний кордон Донецької і Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового.

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