Прорив росіян на Добропілля: військовий вказав на причини

Ворог застосовує тактику замасвкованих диверсійних груп / © Associated Press

Російським окупантам вдалося здійснити глибоке просування в тил українських позицій на Добропільському напрямку, застосувавши тактику замаскованих диверсійних груп.

Про це розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів 2-го батальйону 68-ї єгерської бригади з позивним «Фурія» в ефірі Громадського радіо.

За його словами, ворог здійснив неочікуваний маневр, просунувши в глибокий тил диверсійні групи, які перекрили логістику.

«Вони прощупують на всіх стиках бригад нашої лінії фронту місця, де є слабинки. І як тільки вони знаходять якесь слабке місце — одразу закидають м’ясними штурмами», — пояснив він.

«Фурія» також зазначив, що на українських позиціях часто бракує піхоти, щоб відбивати масовані штурми.

«Командування про це завжди говорить, але ніякої допомоги не було. І, відповідно, вони просто закидали м’ясними штурмами та зробили прорив», — наголосив військовий.

При цьому він додав, що українські бійці відбивають атаки ворога і той виступ, який утворився внаслідок різкого просування, можна обрізати та взяти окупантів у полон. Саме для цього зараз було задіяно резерви та введено в бій нові бригади.

Як повідомлялося раніше, 11 серпня аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерова Яру і Золотого Колодязя.

Уже 13 серпня речник Оперативного командування «Дніпро» Віктор Трегубов заявив, що українські війська оточили і ліквідують нечисленні групи росіян, які намагалися просунутися біля Добропілля.

У четвер, 14 серпня, у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 повідомили, що ситуація на напрямку стабілізується.

«Сили оборони вживають всіх необхідних заходів щодо виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони. Так, минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон п’ять загарбників», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь порівняв проникнення окупантів до району Добропілля з тим, як раніше вони пробиралися до Покровська.