Прорив у боротьбі з «Шахедами»: Україна знайшла новий спосіб збивати ворожі безпілотники (відео)

Збиття російського "Шахеда" / © скриншот з відео

Україна вперше у світі застосувала комбіновану тактику з використанням морських і повітряних безпілотників для знищення російського дрона-камікадзе «Шахед».

Про це повідомили Сили безпілотних систем, зазначивши, що перехоплення здійснили бійці 412-ї бригади «Немезида», передає Business Insider.

За їхніми даними, дрон-перехоплювач був запущений із безпілотного надводного апарата. Це перший підтверджений випадок у світі, коли барражуючий боєприпас типу «Шахед» було знищено саме таким способом.

На оприлюдненому відео видно, як зі спеціального відсіку морського дрона відкривається люк, після чого перехоплювач стартує вгору. Далі, судячи з кадрів, він наближається до цілі ззаду — до дрона з характерним дельтоподібним крилом — після чого відео обривається.

У Силах безпілотних систем наголосили, що така технологія відкриває нові можливості для захисту українських міст, особливо південних регіонів. Значна частина атак «Шахедів», які запускаються з території окупованого Криму, проходить над акваторією Чорного моря — зокрема у напрямку Одеси та Миколаєва.

Український виробник дронів Wild Hornets підтвердив, що в операції використовувався перехоплювач Sting.

«Щодня ми разом із військовими впроваджуємо нові рішення, які змінюють хід війни», — зазначив представник компанії.

Нова тактика фактично поєднує два ключові інструменти сучасної війни: морські безпілотники, які вже довели ефективність проти кораблів, і повітряні дрони-перехоплювачі, що використовуються для боротьби з «Шахедами».

Обидва напрямки активно розвивалися в Україні через обмежені ресурси. Зокрема, через відсутність повноцінного флоту для протидії Чорноморському флоту РФ та високу вартість використання традиційних систем ППО проти масованих атак дешевших дронів-камікадзе.

Поєднання цих технологій дозволяє створити більш економічно ефективну систему протидії повітряним загрозам.

На цьому тлі досвід України вже викликає інтерес за кордоном. Зокрема, на Близькому Сході шукають ефективні способи захисту від іранських дронів, особливо в районі Ормузької протоки, де останнім часом зросла напруженість.

У Міністерстві оборони України заявили, що готові ділитися напрацьованим досвідом із партнерами, підкресливши багаторічну практику протидії як російським, так і іранським безпілотникам.

Таким чином, нова тактика може стати не лише елементом оборони України, а й вплинути на підходи до сучасної війни у світі.

Раніше в Україні зафіксовано перший випадок успішного перехоплення реактивного безпілотника типу «Шахед» силами приватної ППО. Подія сталася в Харківській області, де ворожа ціль намагалася атакувати інфраструктурні об’єкти на надвисокій швидкості.

Також нагадаємо, що Україна розробила систему РЕБ «Ліма», яка стала ефективним інструментом у боротьбі з російськими «Кинджалами». Лише за перші три місяці 2026 року комплекс знешкодив 26 таких ракет, а загалом від початку експлуатації — 58 одиниць.

Раніше Міноборони України повідомило, що Швеція передасть Україні сучасні потужні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для ефективної боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.