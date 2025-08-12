Прорив ворога під Добропіллям: оглядач назвав причину та заявив про загрозу колапсу

Російські військові / © Associated Press

Прорив російських військ під Добропіллям Донецької області стався через поєднання слабкої ділянки оборони, ефективної тактики інфільтрації противника, бюрократичних помилок в українському командуванні, нестачі живої сили та логістичних труднощів після перерізання ключових шляхів.

Таку думку висловив військовий оглядач Кирило Данильченко.

Прорив у напрямку Добропілля — причина і загрози

Експерт прокоментував прорив російської армії під Добропіллям та назвав причини цього.

«Поки у нас фізично перерізане шосе Добропілля-Краматорськ, супротивник заскочив під нові оборонні лінії на плечах тих, хто відходить, інфільтрація малих групп в села, куди потім заведуть авінаводчиків та пілотів», — йдеться у дописі Данильченка.

Він зауважив, що українські інженерні загородження покращилися. Однак, великий обсяг виконаної роботи перекреслює «черговий провал» однієї з бригад третьої черги воєнного часу, яка до моменту катастрофи доповідала командуванню, що «все гаразд, важко, але контрольовано».

«Є загроза як Добропіллю на тактичному рівні, так і на оперативному обтіканні Слов’янської агломерації і знову спробувати погрожувати Барвінковому — великому залізничному вузлу. Сковуючи наші сили в Покровську, росіяни продовжують охоплювати фланги, щоб відступ із забудови проходив під ударами дронів та зменшити свої втрати від лобового штурму», — описав ситуацію оглядач.

Як діє ворог?

Він акцентував, що ворог не робить нічого надприродного. Росіяни ввели в бій 39-ту бригаду з Сахаліну і «збірну солянку 2-ої армії» там, де вдалося продавити лінію — полями на північ від Никанорівки. Це стик двох підрозділів, і це відбувається вже не вперше.

Цього разу окупанти не використовують жодних танкових колон чи механізованого наступу — суто мотоцикли, баггі, піхоту, ізоляцію логістики оптоволокном та наряди артилерії.

«Обтікають нори та спостережні пункти, нависають над флангами. Заводять багато малих груп за лінію фронту, де це можливо — не гребують забігати до Покровська та під Добропілля, у типові місії для „200“ у один кінець», — описав дії ворога Данильченко.

Які завдання ворога у напрямку Добропілля і до чого тут Трамп?

Оглядач вважає, що завдання окупантів — хаос, посилювати відсутність злагодження у збірної «пожежних команд» Сил оборони України, атака логістики на останньому кілометрі.

«Так, картинка перед переговорами та втрати під час інфільтрації — але вони цю картинку дають. Далі виходить Трамп весь у білому, і розповідає, що росіяни перемогли Наполеона і Гітлера, а той генерал, що припустився помилки під Києвом, знаючи друга Володимира, вже мертвий (це був знатний крінж), треба домовлятися. Це ж Росія», — йдеться в повідомленні експерта.

Ситуація близька до колапсу через брак піхоти

Данильченко також вжив іронію, але дав зрозуміти, що на цьому напрямку Україні бракує піхоти.

«Мало людей і тому проблема близька до колапсу на цьому напрямку? Не знаю, діти 18-24 років начебто нормально відвідують заклади і виїжджають на навчання. Представники стратегічних цирків та компаній, фасуючих пряники, заброньовано. Жінок не можна у зв’язок, на РЛС, у мобільні вогневі групи, а чоловіків звідти зміцнити лінію — суспільство не зрозуміє. Виглядає логічно — звідки ж нестачі піхоти взятися, не розумію?» — написав оглядач.

Він наголосив, що Україна веде війну на виживання. Не можна робити ставку на один рід військ та серйознопланувати, що можна завісою із наземних роботизованих систем та китайського конструктора утримати понад 100 км лінії бойового зіткнення. Навіть з промисловістю Євросоюзу позаду.

«Не можна розповідати нескінченно, що нам потрібно мільйони дронів і все вийде — настав час прикрутити зрозуміле бажання кувати ганебний метал і задуматися про безпеку», — закликав експерт.

Під Добропілля — «пожежна команда» з українських підрозділів: цикл повторюється

За словами Данильченка, під Добропілля зараз рухаються декілька українських підрозділів як «пожежна команда». Він вказав на повторення циклу.

«Цикл знову повторюється — багато місяців готуємо оборону, трапляється Вовчанськ чи Юнаківка, спішно закриваємо їх тим, чим є, починаючи від поліцейських батів і прикордонників, закінчуючи зведеними частинами з аеродромного обслуговування. Утримавши фронт, перекидаємо туди боєготові з сильною безпілотною компонентою і непоганою комплектацією бригади, стабілізуємо напрям, проте починаються проблеми вже там, де їх зняли», — пояснив оглядач.

Що робити Україні?

За оцінками Данильченка, росіяни займуть, що зможуть. Вони почнуть заливати все бетоном і дронами їх не зрушити. Ворог невдовзі сам оптоволокном ізолюватиме логістику.

«Потрібна піхота. Так, тоді попереду — непопулярні рішення, але ухвалити ультиматум РФ — теж непопулярне рішення. Дуже потрібно не доповідівати нагору, що хочуть почути, а казати правду — зворотний зв’язок критично важливий. Зрозуміти, що навіть якщо завтра станеться договірняк, то нам доведеться тримати війська на лінії, ротувати їх та постачати — нічого не зміниться. Треба реформи, люди та гроші. Реформа управління та прийняття рішень назріла та перезріла», — йдеться в заяві експерта.

Він зазначив — поки що катастрофи ще немає, але час іде.

«Ці „тельбухи“ — вузькі прориви в пару-трійку кілометрів ширини, ворог тягнув уже не раз і не два, щоб їх зрізали з катастрофою для тих, хто проривається — поодинокі випадки. Це також неприємний дзвінок. Але повторюся — реальність нам важливіша за картинку і зараз, і будь-коли», — резюмував оглядач.

Нагадаємо, 11 серпня аналітики DeepState і волонтер Сергій Стерненко заявили, що російські війська фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерового Яру і Золотого Колодязя. Повідомлялося про прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.

Своєю чергою, в ОСУВ «Дніпро» заявили, що ворог намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій, але запевнили, що поява росіян на цих територіях не означає їхній перехід під контроль ворога. Ситуація складна, але українські захисники докладають максимальних зусиль для швидкого знищення противника.

12 серпня Перший корпус Нацгвардії України «Азов» повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Підрозділи корпусу спланували та вжили заходів щодо блокування сил ворога у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше.