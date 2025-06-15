Прорив захлинувся: ЗСУ відбивають шалений наступ ворога на Дніпропетровському напрямку

Росіяни різко активізували спроби прориву до Дніпропетровщини / © Associated Press

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Російські окупаційні війська відчутно збільшили інтенсивність наступальних дій на Новопавлівському напрямку, намагаючись прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. За останню добу тут зафіксовано аномально високу кількість бойових зіткнень — 34.

Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Аномальна активність ворога

За словами військового, така безпрецедентна кількість боїв на одній ділянці фронту свідчить про надзвичайно активні спроби російських підрозділів просунутися вглиб української території та досягти адміністративної межі Дніпропетровщини.

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Трегубов наголосив, що попри значні зусилля, наразі окупантам не вдалося досягти успіху на цьому напрямку. Він також зазначив, що напружена ситуація зберігається й на інших ділянках фронту, зокрема, на Торецькому, Харківському, Покровському та Куп’янському напрямках, де також точаться активні бойові дії.

Політичні амбіції Кремля

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» висловив думку, що такими інтенсивними атаками російське командування прагне продемонструвати хоча б «якусь присутність» та спробувати посунути лінію розмежування ближче до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

На його переконання, це робиться з метою імітації часткового виконання «політичної цілі» окупантів у війні проти України.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що окупанти розгорнули наступ на Дніпропетровську область з трьох напрямків. За даними аналітиків, ворог активно намагався просунутися до адміністративного кордону регіону з різних сторін.

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Також ми писали, що армія РФ посилює бойові дії на двох ділянках фронту. Зокрема, йшлося про збільшення активності на Новопавлівському напрямку.