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"Прощальний поцілунок Путіна": на фронті застрелився окупант, який єдиний вижив у бою

"Прощальний поцілунок Путіна": на фронті застрелився окупант, який єдиний вижив у бою

Фото з позиції російських військ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

З групи окупантів, які потрапили в оточення на фронті, живим залишився лише один солдат.

На фронті в Україні вкоротив собі віку російський військовий – єдиний, хто залишився живим з групи окупантів, які потрапили в оточення ЗСУ.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відповідне відео.

"Щоденно поповнювана рубрика "Прощальний поцілунок Путіна". З групи військовослужбовців ЗС РФ, які потрапили в оточення, живим залишився лише один солдат. Не впорався зі стресом і вирішив стати "самострілом", звівши рахунки з життям пострілом у голову", – йдеться в дописі Бутусова.

До слова, напередодні під Кремінною ЗСУ ліквідували російського пропагандиста, майора пресслужби Міноборони РФ Євгена Половодова.

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