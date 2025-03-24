Прощання із випусковим редактором TSN.ua Дмитром Бєндіковим: дата, час і місце

У вівторок, 25 березня, відбудеться прощання із загиблим на фронті на сході України випусковим редактором TSN.ua Дмитром Бєндіковим.

Церемонія прощання відбудеться о 10:30 на Берковецькому кладовищі (Київ, вул. Стеценка, 18). Відспівування - в церкві при в'їзді на Берковецьке кладовище, поховання - на Алеї Слави.

Дмитро Бєндіков загинув на фронті 18 березня. Свою карʼєру в 1+1 media Дмитро розпочав у червні 2023 року, а трохи більше, ніж за рік, у липні 2024 року долучився до лав Сил безпеки й оборони. Службу ніс у Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на сході України, звідки він сам родом.

У Дмитра залишилася літня мама Ганна Семенівна. Підтримати її можна за навігацією нижче:

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Світла памʼять і шана герою!